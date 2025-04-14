Симоньян заявила, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян допустила, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, сообщает РИА Новости .

«И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В Сети распространяется много разной информации о том, как проходят российско-американские контакты. По одной из версий, Вашингтон недоволен Москвой в вопросе затягивания конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал правду о контакте двух сторон и заявил, что это «кропотливая работа», которая постепенно приносит положительные плоды.