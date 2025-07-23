Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский беспилотник

Силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ в семи регионах России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, в Брянской области был сбит 28 беспилотник, в Курской области -10, в Ростовской области- 6.

Днем 21 июля над Московским регионом сбили пять беспилотников. Суммарно менее чем за три часа (с 12:20 до 15:00 по Москве) военные уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших над российскими регионами.