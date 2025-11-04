Силы ПВО за вечер сбили 26 беспилотников ВСУ над регионами России

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.30 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 13 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Воронежской области.

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель.

