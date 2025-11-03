В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

ВСУ нанесли удар по Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Посохово FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, еще один дрон сдетонировал на стоянке предприятия — повреждены два грузовых и один легковой автомобили.

Российский Следственный комитет займется изучением противоправной деятельности украинских вооруженных формирований, направленной против гражданского населения Белгородской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

