Силы ПВО за три часа сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 23 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 11 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 7 беспилотников — над территорией Крымом, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Воронежской области.

Ночью 6 января произошла попытка атаки на образовательное учреждение, расположенное на Арабатской стрелке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.