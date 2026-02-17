Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за 4 часа перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, 24 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 6 беспилотников — над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что на всей территории освобожденной части Запорожской области сохраняется дроновая тревога.

