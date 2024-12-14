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Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами и Черным морем

Российские силы ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С 21:30 до 22:30 мск была пресечена атака c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Силами ПВО были сбиты 2 дрона над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями. Кроме того, один дрон сбили над акваторией Черного моря.

Ночью украинские войска попытались нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории России. Однако российские средства ПВО сбили воздушные цели.