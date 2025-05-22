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Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших на Москву

ПВО министерства обороны уничтожила три вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее была отражена атака восьми беспилотников, направлявшихся на столицу. Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Российские регионы подвергаются массированным атакам украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны успешно отражают удары. Силы ПВО с утра 22 мая сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, из которых 22 — над московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.