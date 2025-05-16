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Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Вечером 16 мая силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники ВСУ были сбиты в период с 18:40 до 20:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на Белгородскую область, в результате чего трагически погиб мирный житель.