Силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над территорией России

Системы противовоздушной обороны уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на российскими регионами за 3 часа, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были уничтожены в период с 20.00 до 23.00.

В частности, 21 БПЛА сбит над территорией Ростовской области, 19 — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что накануне российские военные нанесли успешный удар по предприятиям, где на Украине собирали беспилотники. Все поставленные цели перед ВС РФ были достигнуты.

