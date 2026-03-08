Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников Вооруженных сил Украины, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были уничтожены в период с 20.00 до 23.00 мск. Отмечается, что 8 беспилотников были сбиты над территорией Краснодарского края, 8 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 4, летевшие на Москву.

Кроме того, еще 6 БПЛА сбиты над Крымом, 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Ростовской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Белгородской области, еще один — над территорией Республики Адыгея.

Ранее средства противовоздушной обороны РФ уничтожили еще три БПЛА, летевших на Москву.

