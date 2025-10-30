Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ над регионами России
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью регионами РФ,сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск.
В частности, силы ПВО сбили 5 БПЛА — над территорией Воронежской области, 5 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Курской области и по одному — над территориями Калужской и Тульской областей.
В ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Эта операция стала ответом на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.
