Силы ПВО сбили за неделю 1343 украинских БПЛА над территорией России

За неделю средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили не менее 1343 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает РИА Новости .

Больше всего беспилотников было сбито 14 и 15 января, 260 и 265 единиц соответственно. При этом подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

С 5 по 11 января силы ПВО России всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Ранее системы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотников украинского производства в течение дня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские территории в период с 08:00 до 19:00 по московскому времени.

