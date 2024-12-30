Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

сегодня в 23:24

В небе над Орловской областью сбили украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений не зафиксировано.

На месте работают оперативные службы.

Ночью российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских беспилотников в Орловской области. Боевики ВСУ пытались попасть в объекты топливо-энергетической инфраструктуры.