Силы ПВО сбили три БПЛА, которые летели на Москву

Утром в четверг еще три украинских дрона попытались атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Силы ПВО Минобороны сбили дроны. Специалисты экстренных служб выехали на место падения обломков.

Дроны пытаются атаковать российскую столицу с вечера 25 марта. В ночь на 26 марта и утром на подлете к городу сбили в общей сложности уже 10 БПЛА.

Ранее Собянин рассказал, что обломки одного сбитого дрона упали в районе села Кленово. Из-за этого в частном доме вспыхнул пожар, пострадал один человек.

