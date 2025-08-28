Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что все беспилотники были самолетного типа. БПЛА были сбиты в период с 19.30 до 21.00 мск.
В частности, по 2 БПЛА сбили над территорией Курской области и акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области.
Ранее украинская военная техника и личный состав, замеченные у лесополосы на правобережье Днепра в Херсонской области, были поражены российскими силами.