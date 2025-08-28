Боец Морж рассказал, как ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» ликвидировали силу ВСУ

Украинская военная техника и личный состав, замеченные у лесополосы на правобережье Днепра в Херсонской области, были поражены российскими силами. Командир отделения с позывным Морж рассказал, как именно военным удалось ликвидировать вражеский объект, а также какие задачи выполняет его подразделение, сообщает Минобороны РФ .

По словам Моржа, сначала разведывательный беспилотник «ЗАЛА» обнаружил передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время стандартного мониторинга территории. После получения информации о местонахождении украинских военных, в воздух был поднят ударный дрон «Ланцет», который успешно поразил обнаруженную цель.

«Задача нашего подразделения — поражение противника. Разведчики выявляют цели и передают нам координаты. Мы запускаем изделие, в данный момент „Изделие 51“, и наносим огневое поражение. Цели для работы у нас — ствольная артиллерия, САУ, танки, ББМ, РЛС, РЭБ», — рассказал командир отделения с позывным Морж.

В зоне проведения специальной военной операции служат в том числе жители Московской области, которые, подписав контракт с Минобороны, успешно освоили специальность оператора беспилотника и теперь защищают родную страну и свои семьи. Присоединиться к ним можно здесь: контрактмо.рф.

Пункт отбора бойцов в Подмосковье

Для удобства россиян, желающих заключить контракт с Минобороны, в подмосковной Балашихе открыли единый центр отбора кандидатов на службу, которые в одном месте могут получить сразу комплекс услуг. На время прохождения медицинской комиссии, оформления документов и периода прохождения первой боевой подготовки будущие военные получают не только комфортное временное жилье, но и трехразовое сбалансированное питание.

Также в центре бойцам предоставляют консультации узких специалистов и подробно рассказывают, на какие меры региональной и государственной поддержки они могут рассчитывать, а что могут получить их семьи.

Территориально единый центр отбора бойцов в Балашихе находится на Восточном шоссе, во вл. 2. Заключить контракт тут могут не только жители Московского региона, а жители со всей России.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.