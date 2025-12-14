Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. Произошло падение обломков, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
К месту происшествия отправились сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 235 БПЛА ВСУ над регионами. Так, с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря был уничтожен 141 беспилотник противника.
Ночью в Краснодарском крае обломки БПЛА ВСУ повредили ряд домов. Также оборвалась линия электропередачи.
