Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. Произошло падение обломков, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

К месту происшествия отправились сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 235 БПЛА ВСУ над регионами. Так, с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря был уничтожен 141 беспилотник противника.

Ночью в Краснодарском крае обломки БПЛА ВСУ повредили ряд домов. Также оборвалась линия электропередачи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.