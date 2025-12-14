Средства ПВО сбили рекордные 235 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 235 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. При этом с 23:00 13 декабря до 07:00 14 декабря сбит 141 беспилотник противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

35 БПЛА ВСУ ликвидировали над Брянской областью. 32 уничтожили над Крымом.

22 украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем. 15 уничтожили над Тульской областью.

13 БПЛА ВСУ ликвидировали в Калужской. Семь сбили над Курской областью. По четыре над Рязанской и Ростовской.

Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, два над Ленинградской. По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Смоленской, Новгородской, Псковской, а также Московским регионом.

