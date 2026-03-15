Силы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной атаки в международном аэропорту Шереметьево ввели в действие план «Ковер».
