сегодня в 23:40

Силы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной атаки в международном аэропорту Шереметьево ввели в действие план «Ковер».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.