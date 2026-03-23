Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

сегодня в 23:59

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и уничтожили вражеский беспилотник, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил он.

Прошлая атака беспилотников ВСУ на российскую столицу была зафиксирована в ночь на 22 марта. Средства ПВО ликвидировали угрозу.

Согласно данным оборонного ведомства, прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. БПЛА были самолетного типа.

