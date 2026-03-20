Силы ПВО сбили 66 украинских БПЛА над российскими регионами за 3 часа

Средства противовоздушной обороны сбили 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе, над Московским, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и Московского региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение шести часов средствами ПВО был ликвидирован 91 украинский беспилотник. Противник пытался атаковать с помощью дронов в том числе Московский регион.

