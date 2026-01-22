Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Россией
Средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА за 3 часа над Курской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск.
«…дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины. Также он пришелся по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры противника, которые используются в интересах его армии.
