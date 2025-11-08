Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России

Отмечается, что беспилотники были сбиты с 12.00 мск до 20.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 9 БПЛА были сбиты над территорией Крыма, по 2 беспилотника– над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.

В результате вечернего удара со стороны украинских вооруженных сил, свыше 20 тысяч горожан Белгорода и Белгородской области столкнулись с отключением электроэнергии.

