Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что беспилотники были сбиты с 12.00 мск до 20.00 мск. Все они были самолетного типа.
В частности, 9 БПЛА были сбиты над территорией Крыма, по 2 беспилотника– над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.
В результате вечернего удара со стороны украинских вооруженных сил, свыше 20 тысяч горожан Белгорода и Белгородской области столкнулись с отключением электроэнергии.
