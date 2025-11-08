Гладков: в Белгороде после удара ВСУ без света остались более 20 тыс жителей

В результате вечернего удара со стороны украинских вооруженных сил, свыше 20 тысяч горожан Белгорода и Белгородской области столкнулись с отключением электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел Белгорода, по данным SHOT, велся из реактивных систем залпового огня. Части пораженных целей упали на территорию местной теплоэлектроцентрали, что привело к перебоям в подаче электричества в некоторых частях Белгорода, а также в поселении Дубовое. Аварийные бригады немедленно начали работы по восстановлению электроснабжения и ликвидации последствий инцидента.

«На ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тысяч жителей. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — сообщил Гладков.

Также в одном из районов Белгорода после атаки произошло возгорание нескольких гаражей. Пожарные расчеты в настоящее время работают над ликвидацией пожара. Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

