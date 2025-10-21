Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку над Ростовской областью

В Ростовской области продолжаются атаки БПЛА с разрушениями и пострадавшими

По данным официальных источников, беспилотники уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах без последствий на земле.

Однако в Батайске зафиксированы серьезные повреждения: частично разрушена стена высотного дома на Западном шоссе, где эвакуированы 20 человек. На улице Октябрьская обломки БПЛА повредили остекление в многоквартирных домах, 8 автомобилей и 5 торговых павильонов. В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе осколочные ранения получил местный житель, ему оказывается медицинская помощь. Также пострадал несовершеннолетний. В хуторе Недвиговка повреждена линия электропередачи, оставив населенный пункт без электроснабжения.

Экстренные службы продолжают работу на всех местах происшествий, уточняя информацию о последствиях.