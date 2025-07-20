Силы ПВО ликвидировали 37 украинских дронов днем 20 июля

Средства ПВО днем в воскресенье уничтожили 37 дронов ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы. БПЛА были сбиты в период с 12:00 до 17:40, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

10 дронов уничтожили над территорией Калужской области, восемь — над территорией Смоленской области.

Еще восемь БПЛА были ликвидированы в небе над Московским регионом. В том числе было ликвидировано пять беспилотников, которые летели на Москву.

Также шесть дронов сбили над Брянской областью, три — над Тульской областью, два — над Орловской областью. Все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утром в воскресенье силы ПВО сбили пять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. Также десятки дронов ВСУ, летевших на мегаполис, были сбиты в ночь на 20 июля.