Сильное пламя и искореженное авто: видео удара дрона ВСУ по машине в Белгороде

сегодня в 09:21

Момент удара дрона ВСУ по машине в Белгороде попал на видео

Камеры сняли момент удара украинского БПЛА по автомобилю в центре Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям!» — написал он в своем Telegram-канале.

На видео показано, как беспилотник атакует машину, которая сразу загорается. Водитель останавливает авто и выходит подальше от него. С заднего сиденья выбираются пассажиры. К машине подбегают прохожие и начинают помогать пострадавшим.

Позднее к горящему автомобилю приезжают пожарные, которые тушат огонь.

Ранее Гладков рассказал об атаке дронов противника на город и показал посеченный от удара фасад здания правительства региона.