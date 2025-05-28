Сильное пламя и черный дым: опубликованы фото последствий атаки ВСУ в Чехове
Фото - © Александр Ситюков , РБК \ Официальный канал РБК в Телеграм
РБК опубликовал фотографии последствий ударов БПЛА ВСУ под подмосковному Чехову. Серьезные повреждения получили дома мирных жителей.
На одной фотографии видно, как горит частный дом и участок. Пожар сильный.
На второй фотографии запечатлено, что было повреждено и сгорело строение на участке местного жителя. На третьем снимке виден обломок беспилотника.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 12 округах Подмосковья сбили 42 беспилотника ВСУ. Службы региона работали друг с другом быстро и слаженно.
«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил Воробьев.