Сильное пламя и черный дым: опубликованы фото последствий атаки ВСУ в Чехове

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На одной фотографии видно, как горит частный дом и участок. Пожар сильный.

На второй фотографии запечатлено, что было повреждено и сгорело строение на участке местного жителя. На третьем снимке виден обломок беспилотника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 12 округах Подмосковья сбили 42 беспилотника ВСУ. Службы региона работали друг с другом быстро и слаженно.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил Воробьев.