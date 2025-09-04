Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация на Украине — это общеизвестный факт, а также позор для Евросоюза, сообщает РИА Новости .

Сийярто подчеркнул, что охота на мужчин призывного возраста на Украине — это общепризнанный факт не только в Европе, но и во всем мире. Во время такого «призыва» людей избивают, часто до смерти.

«И они могут себе это позволить, потому что, согласно проверенным европейским политикам, Украине позволено делать все, что угодно в этой ситуации», — заявил Сийярто.

Он также подчеркнул, что происходящее — величайший позор Брюсселя. Европейские чиновники несут ответственность за принудительную мобилизацию, потому что закрывают на это глаза.

Ранее в Закарпатской области Украины пограничники задержали 19 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу со Словакией. Выявить группу людей удалось с помощью беспилотников.