19 мужчин призывного возраста пытались сбежать с Украины

В Закарпатской области Украины пограничники задержали 19 мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу со Словакией. Выявить группу людей удалось с помощью беспилотников, соответствующее видео появилось у РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин спешно передвигалась с целью как можно скорее пересечь границу и покинуть Украину. Однако сотрудники украинской госпогранслужбы успели их задержать у села Палло с помощью беспилотников.

При проверке документов стало понятно, что все мужчины, которые хотели незаконно покинуть Украину, призывного возраста. Они хотели избежать мобилизации и отправления в зону соприкосновения с российской армией.

Ранее сообщалось, что житель Украины с помощью параплана хотел пересечь государственную границу и попасть на территорию Молдавии, но в итоге был задержан.