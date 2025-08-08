Поймали пограничники: украинец пытался сбежать в Молдавию на параплане

сегодня в 14:30

Пограничники задержали украинца за попытку сбежать в Молдавию на параплане

Украинские пограничники обнаружили и задержали мужчину, который пытался пересечь государственную границу с Молдавией на параплане, сообщает издание «Страна.ua» .

Согласно данным государственной пограничной службы Украины, попытавшимся сбежать из страны оказался 48-летний житель Хмельницкой области. Он был задержан еще до старта.

В ГПСУ добавили, что задержанный приобрел параплан в интернете за 500 евро. По словам мужчины, он планировал лететь «на глаз».

Ранее газета Financial Times сообщала, что военное командование Украины стали чаще критиковать за насильственные методы мобилизации в стране. Сопротивление среди украинцев нарастает и выливается в протесты.