Поймали пограничники: украинец пытался сбежать в Молдавию на параплане
Украинские пограничники обнаружили и задержали мужчину, который пытался пересечь государственную границу с Молдавией на параплане, сообщает издание «Страна.ua».
Согласно данным государственной пограничной службы Украины, попытавшимся сбежать из страны оказался 48-летний житель Хмельницкой области. Он был задержан еще до старта.
В ГПСУ добавили, что задержанный приобрел параплан в интернете за 500 евро. По словам мужчины, он планировал лететь «на глаз».
Ранее газета Financial Times сообщала, что военное командование Украины стали чаще критиковать за насильственные методы мобилизации в стране. Сопротивление среди украинцев нарастает и выливается в протесты.