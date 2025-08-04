FT: на Украине растет недовольство принудительной мобилизацией

сегодня в 23:20

Военное командование Украины стали чаще критиковать за насильственные методы мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

В социальных сетях стали чаще появляться видео, где по всей Украине мужчин силой задерживают и заталкивают в машины, чтобы доставить в военкоматы, а сотрудники ТЦК (украинский военкомат — ред.) сталкиваются с агрессией местных жителей.

Отмечается, что сопротивление среди украинцев нарастает и выливается в протесты.

Также приводятся результаты опроса, согласно которому большинство жителей Украины считают мобилизацию обязательной и при этом несправедливой.

Ранее украинские пограничники в одном из пассажирских автобусов задержали мужчину, который в образе девушки с длинными черными волосами пытался покинуть страну. Предварительно известно, что гражданин был из Одессы.