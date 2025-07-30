Черный парик и очки: одессит пытался сбежать с Украины в экстравагантном образе

Украинские пограничники в одном из пассажирских автобусов задержали мужчину, который в образе девушки с длинными черными волосами пытался покинуть страну. Предварительно известно, что гражданин был из Одессы, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные досматривали салон пассажирского транспорта. Они проходили по рядам и заметили мужчину, который маскировался под женщину.

Одессит в темных брюках и рубашке с длинными рукавами надел на себя парик с черными волосами и солнцезащитные очки. Он надеялся, что женский образ поможет ему покинуть территорию Украины, но ошибся.

Военные попросили пассажира покинуть салон общественного транспорта. Одессита задержали и отправили в ближайший ТЦК (украинский военкомат — ред.). О его дальнейшей судьбе ничего не известно.