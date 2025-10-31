Сибига заявил о первом ударе российской «запретной» ракетой 9М729 по Украине

ВС РФ начали наносить удары по украинским объектам крылатой ракетой наземного базирования 9М729, которая, по данным экспертов, может нести ядерную боевую часть. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Life.ru со ссылкой на Reuters.

По данным издания, обломки ракеты с маркировкой 9М729 были найдены 5 октября в селе Лапаевка Львовской области. Это якобы стало первым подтверждением применения подобного вооружения.

Как отметил источник Reuters, ракета пролетела более 1200 километров. По оценке аналитиков, ее полная дальность полета может составлять до 2,5 тысячи километров.

Reuters утверждает, что пуски 9М729 начались 21 августа, вскоре после саммита РФ и США на Аляске. Издание пишет о 23 запусках ракеты в этом году. Также заявляется, что два пуска имели место еще в 2022 году.

Крылатая ракета 9М729 — модернизированный вариант версии 9М728, которая входит в состав комплекса «Искандер-М».

Ранее в РФ провели тестирование крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Как отметил начальник Генштаба Валерий Герасимов, она пролетела 14 тыс. километров и провела в воздухе около 15 часов.

