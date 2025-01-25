Схрон с иностранным вооружением нашли на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой

Сотрудники ФСБ нашли на бывших позициях украинской армии под Авдеевкой схрон с зарубежным вооружением, сообщает РЕН ТВ .

Из тайника ВСУ вытащили бельгийский пулемет, американскую винтовку М16, ручные гранатометы РПГ, автоматы АК-74, пулемет ПКМ, свыше 2 тыс. патронов, а также ручные гранаты РГД-5.

Изъятые из схрона вооружение и боеприпасы планируется передать для использования в подразделения министерства обороны РФ.

Ранее украинские спецслужбы сделали тайник для провокаций вокруг Запорожской АЭС. Там спрятали FPV-дрон и материалы, с помощью которых можно сделать взрывчатое вещество.