Украинские спецслужбы сделали тайник для провокаций вокруг Запорожской АЭС

Рогов: в пригороде Энергодара нашли тайник с оружием для взрыва на ЗАЭС

В бесхозном частном доме неподалеку от Энергодара российские силовики нашли тайник. В нем находился FPV-беспилотник и материалы, с помощью которых можно создать взрывчатое вещество, сообщает в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.