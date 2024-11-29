Украинские спецслужбы сделали тайник для провокаций вокруг Запорожской АЭС
В бесхозном частном доме неподалеку от Энергодара российские силовики нашли тайник. В нем находился FPV-беспилотник и материалы, с помощью которых можно создать взрывчатое вещество, сообщает в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Тайник нашли представители российских силовых структур. Сотрудники проводили рейд, во время которого проверяли заброшенные дома.
Схрон украинские спецслужбы сделали, чтобы организовать провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Также под угрозой могли оказаться другие объекты инфраструктуры.
Ранее на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции обнаружили утечку воды. Проводились ремонтные работы.