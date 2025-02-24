Shot: дроны ВСУ пытались атаковать Рязанский НПЗ

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Украинские БПЛА попытались атаковать НПЗ в Рязани, в городе слышны сильные взрывы, сообщает Telegram-канал Shot .

Местные жители утверждают, что в районе предприятия начался сильный пожар.

На месте сейчас работают все экстренные службы. Официальной информации пока не было.

ВСУ атаковали Ново-Рязанскую ТЭЦ и нефтезавод АО «РНПК» 24 января. Тогда на предприятиях произошло возгорание из-за обломков сбитых БПЛА.