Shot: дроны атакуют Москву с разных направлений
Очевидцы засняли момент пролета украинского беспилотника над Раменским
Очевидцы засняли момент пролёта украинского беспилотника над Раменским районом Московской области, видео публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как воздушное судно самолетного типа с характерных звуком пролетает над крышами многоэтажек. Через несколько минут после появления в небе дрон был уничтожен системами ПВО.
По данным издания SHOT, украинские БПЛА пытаются прорваться к Москве с разных направлений.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.