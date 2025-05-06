Shot: дроны атакуют Москву с разных направлений

На кадрах видно, как воздушное судно самолетного типа с характерных звуком пролетает над крышами многоэтажек. Через несколько минут после появления в небе дрон был уничтожен системами ПВО.

По данным издания SHOT, украинские БПЛА пытаются прорваться к Москве с разных направлений.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.