Шольц назвал условие Трампа для прекращения огня на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал T-Online.
По его словам, Трамп допускает завершение военных действий в зоне СВО только при одном условии.
«У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — отметил он.
Ранее сообщалось, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить России помощь в развитии своих проектов в Арктике. В обмен на это Вашингтон попросит Москву завершить украинский конфликт.