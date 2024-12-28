Шольц назвал условие Трампа для прекращения огня на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на портал T-Online.

По его словам, Трамп допускает завершение военных действий в зоне СВО только при одном условии.

«У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — отметил он.

Ранее сообщалось, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить России помощь в развитии своих проектов в Арктике. В обмен на это Вашингтон попросит Москву завершить украинский конфликт.