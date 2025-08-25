«Шла через боль»: женщина из отряда «Тигр» рассказала о боях на передовой

Доброволец из отряда «Тигр» Яна Демина заявила, что сейчас вместе с ней служат еще пять женщин, но все равно девушек в отрядах значительно меньше, чем мужчин, сообщает «ФедералПресс» .

«Пройти пришлось через ад, честно. Я плакала, но через боль шла вперед и не сдавалась. Было физически и морально тяжело. Когда мы приехали в „Тигры“, то отношение было разным», — рассказала девушка.

По ее словам, на передовой важно, не бросишь ли ты товарища в беде, не струсишь ли: война затягивает, никто не может остаться в стороне и быть зрителем. Там люди настоящие.

Яна сейчас редко общается с родными, но подчеркивает, что они отнеслись к ее решению стойко, а быт в землянках организован довольно комфортно. Условия улучшились благодаря работе властей Приморья.

Женщины-добровольцы в отрядах служат медиками или штабными, выполняют самые разные функции. Яна занимается документами, снимает других военных и пишет тексты.