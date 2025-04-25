Школьники Подольска поделились опытом создания виртуального музея

К ним обратились преподаватели и ученики школы № 3 города Харцызска Донецкой Народной Республики. Во время телемоста школьники Подольска рассказали ребятам из Донбасса о деятельности своего школьного музея, а также о его веб-версии, разработанной на базе IT-cube.

Ученики школы № 3 города Харцызска начали разработку проекта «Карта Победы», посвященного городам-героям в годы Великой Отечественной войны. Им потребовался богатый музейный опыт подольской гимназии.

Школьный музей гимназии является старейшим в Подольске. Это первый и единственный в Советском Союзе музей, посвященный подвигу Подольских курсантов. В настоящее время в связи с капитальным ремонтом одного из корпусов гимназии он закрыт для посещений. Поэтому возникла идея создать веб-версию, чтобы музейная деятельность продолжалась в виртуальном пространстве.

«С помощью современных технологий все жители округа, региона и России в целом смогут узнать о нашем школьном музее, о подвиге Подольских курсантов. Сейчас у нас уже есть полностью собранная точная цифровая копия музея. Ребята под руководством преподавателей IT-cube сами занимались отрисовкой помещения и всех экспонатов. Сегодня своим опытом наши учащиеся поделились со школьниками Харцызска», — сказал советник директора по воспитанию гимназии имени Подольских курсантов Екатерина Филиппова.

Проект по оцифровке музея рассчитан на два года. Разработка виртуального пространства заняла восемь месяцев. В настоящее время планируется следующий этап с подгрузкой программного обеспечения на сайт гимназии. Благодаря этому виртуальный музей станет доступным для посещения на сайте учебного учреждения.

По словам директора Натальи Квашенниковой, у гимназии имени Подольских курсантов уже есть договоры о сотрудничестве с тремя учебными заведениями, которые находятся в зоне проведения СВО. В том числе с горловским лицеем «Лидер», донецкой школой № 2 и мелитопольской школой. По результатам сегодняшнего телемоста у подольской гимназии станет на одну подшефную школу больше.

IT-cube является федеральным проектом. Он открылся на базе гимназии имени Подольских курсантов в 2021 году. Здесь на бюджетной основе занимаются школьники со всего Подольска, изучают основы программирования и виртуальный дизайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.