Школьники Дубны на каникулах шьют ортопедические подушки для раненых бойцов СВО

Учащиеся школы № 7 в Дубне в рамках всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы» навестили членов Совета ветеранов Большой Волги. Те рассказали им, как правильно плести сети и шить ортопедические подушки для бойцов, которые находятся на реабилитации. От теории ребята сразу перешли к практике. За день смастерили 5 подушек и помогли доделать сеть, сообщает пресс-служба администрации округа.

«К нам действительно приходит очень много молодежи: и волонтеры, и «Молодая гвардия», и учащиеся разных школ. Мы стараемся им показать, что такое патриотизм, чтобы дети понимали, что сейчас на самом деле идет война и к этому нужно относиться серьезно», — отметила председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

Ветераны постоянно занимаются со школьниками патриотическим воспитанием: ходят на уроки мужества, проводят мастер-классы на городских мероприятиях. Учащиеся дубненских школ с особым вниманием относятся к помощи бойцам на линии боевого соприкосновения и в госпиталях: собирают гуманитарную помощь, пишут письма.

Ветераны Совета ветеранов в Дубне на регулярной основе помогают участникам СВО. Только за этот год они уже сплели 30 маскировочных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.