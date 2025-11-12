«Сети для СВОих»: как желание помочь внуку объединило сотни людей в Долгопрудном

Общественное движение долгопрудненцев «Сети для СВОих» — одна из первых в регионе групп активистов, изготавливающих маскировочные сети для фронта. Его создатель и вдохновитель — член партии «Единая Россия», городская активистка и бабушка защитника Родины Татьяна Воробьева — рассказала, что сподвигло ее заняться этим важным делом, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

В небольшой комнатке на первом этаже обычного жилого дома работа идет практически круглосуточно. В общей сложности в долгопрудненском движении — больше 100 человек. Татьяна Ивановна Воробьева контролирует процесс, не стесняясь делать замечания: тут на сети много прорех, тут слишком большие пятна одного цвета — вражеский беспилотник быстро вычислит позицию бойцов.

— Татьяна Ивановна, самый стандартный, наверное, вопрос, который вам задают. Как все началось?

— 27 сентября 2022 года мой внук Сергей ушел на фронт. Через месяц он позвонил и в разговоре упомянул, что сильно не хватает маскировочных сетей. Он увидел такие в соседнем подразделении. И тут меня озарило: именно так я лично, мои друзья, знакомые, жители Долгопрудного могут по-настоящему, реальным делом помочь нашим ребятам.

В первую партии вошли шесть сетей размером 3×6 метров, которые Татьяна Ивановна отправила благодаря поддержке депутатов фракции «Единая Россия» в местном Совете —Виталия Балакирева и Ольги Баженовой, а также городского парламентария Федора Крылова.

— Отклики от подразделения, где служит Сергей, есть?

— Конечно. Во время звонков внука ребята всегда просят разрешения сказать хоть пару слов мне в трубку — благодарят, рассказывают новости, просто шутят. Сережка присылает и аудиозаписи, где ребята говорят нам «спасибо».

Внук Татьяны Ивановны Сергей по телефону рассказал нам о результатах труда своей бабушки:

— Наши долгопрудненские сети, которые плетут бабушка с единомышленниками, — самые качественные. Нам присылают маскировку, сплетенную и в других городах, есть, с чем сравнить. «Сети для СВОих» плетут плотно, без дырок, цвета подобраны оптимально — неразличимо с природными красками, — рассказал по телефону Дрон лопастями запутывается в этих сетях, не прорывая их и не успевая упасть на землю. Мы уже два таких поймали. Получается, «Сети для СВОих» по-настоящему спасают жизни.

Бабушка сидит рядом, слышит его слова и улыбается: «Мы ведь леску самую дорогую и толстую используем. Сеть точно не порвется! Мы же для своих ребят стараемся».

Каждый день Татьяна Ивановна Воробьева скрупулезно совершенствует методы плетения, изучает техники, расширяет палитру цветовой гаммы сетей. Такие названия, как «Белая зима», «Грязный снег», «Поле» звучат здесь совершенно обыденно. Сейчас «Сети для СВОих» трудятся над новым визуалом — «Пляж».

— Ребята в подразделении Сережи работают сейчас на песчаном берегу, надо учитывать специфику локации и актуальность расцветки сетей», — объясняет Татьяна Ивановна.

В марте местное отделение «Единой России» запустило новый муниципальный партпроект — «Помощь СВОим». Татьяна Воробьева и ее единомышленники стали его постоянными героями. Силами участников «Сетей для СВОих» на передовую уже отправлено несколько мотоциклов, два тепловизора, мощный детектор дронов, десятки раций. Вместе с гуманитарными миссиями «Единой России», выезжающими из Долгопрудного в зону СВО, отправляются инструменты, продукты, медикаменты, одежда и обувь, собранные активистами движения. И, разумеется, все виды маскировочных изделий.

— Вы вступили в партию «Единая Россия» в начале марта 2025 года, получив членский билет на одном из первых мероприятий проекта «УспехVединстве поколений». Это была ваша личная просьба — о торжественном вручении именно на подобном мероприятии. Что стало мотивацией?

— Я давно была сторонником партии, срок для вступления подошел. Это очень правильный и нужный проект: россияне должны знать, ценить, помнить историю своей страны. Разноплановые события, собранные в цикле, могут привлечь разную аудиторию. Вручение членского билета прямо во время лекции для кого-то может стать стимулом тоже присоединиться. Увидеть на моем примере, что «Единая Россия» — партия дела, а не слов.

Все материалы для создания маскировочных изделий участники «Сетей для СВОих» покупают на личные и собранные в ходе сборов средства. Местное отделение «Единой России», члены и сторонники партии и депутаты фракции тоже оказывают системную поддержку активистам — не только финансовую, но и личную, принимая участие непосредственно в плетении.

За три года «Сети для СВОих» сплели и отправили в зону СВО более 400 сетей и почти 500 нашлемников. В последнее время в «ассортименте» появилось новое защитное изделие — накидка «панцирь». Отслужив по мобилизации три года, Сергей С. подписал контракт и остался в зоне СВО.

Бабушка внука поддержала: «Победу мы приближаем вместе, Сергей уже три года защищает Родину, выполняя священную для каждого мужчины миссию. Горжусь внуком и благодарна, что, благодаря ему и сослуживцам более ста долгопрудненцев имеют возможность быть причастными к нашей Победе». Центр общественного движения находится по адресу: г. о. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 18, подъезд 1, этаж 1 (помещение домового совета).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.