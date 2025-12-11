Серпухов получил региональную награду за поддержку участников СВО и их семей

Городской округ Серпухов был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым за эффективную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду заместителю главы Серпухова Оксане Лебедевой на межведомственном семинаре по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Мероприятие состоялось в доме правительства региона.

В Серпухове под руководством Лидии Халачевой создан единый центр поддержки участников СВО и их родственников. С начала специальной военной операции центр оказывает комплексную помощь, включая юридические и психологические консультации, а также организует сбор и отправку гуманитарной помощи на передовую.

Особое внимание уделяется семьям Героев. В преддверии Нового года дети защитников получают приглашения на праздничные елки. Для военнослужащих проводится акция «Тепло из дома», в рамках которой им доставляют необходимые вещи и подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.