сегодня в 18:49

Серия встреч с ветеранами СВО прошла в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском округе с 16 по 18 февраля прошла серия встреч с ветеранами специальной военной операции. Бойцы поделились своим опытом и взглядами с учащимися, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В гимназии № 15 для шестиклассников прошел Урок мужества, проведенный Эдуардом Москвичевым и Федором Романовым. Ребята смогли услышать о боевом пути героев.

Своей историей с учениками школы № 17 и студентами железнодорожного колледжа имени В. И. Бондаренко поделился Дмитрий Лемешко.

В школе № 12 с учащимися встретился Вячеслав Власов, также рассказав о своем опыте и важности служения Отечеству.

А в профессионально-педагогическом колледже ГГТУ перед будущими специалистами выступил Сергей Новиков.

«Мы выражаем огромную благодарность нашим героям за их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, за то, что они находят время и силы делиться своим бесценным опытом с детьми и молодежью», — сказала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.