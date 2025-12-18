Сергиево-Посадский округ продолжает отправлять домашнюю еду бойцам в зону СВО

Мария начала готовить домашнюю еду для отправки на передовую совсем недавно. Она быстро освоила автоклав, рассчитала порции и разработала рецепты. За один раз отправляется порядка 150 порций общим весом более 70 килограммов. Мария готовит разные блюда: гороховый суп с копченостями, спагетти болоньезе, булгур с курицей, тушеную картошку с колбасками и мясом.

За помощью в приобретении автоклава и запайщика девушка обратилась к руководству по месту работы. Идею поддержали сразу, необходимое оборудование было закуплено. Последняя партия, отправленная Марией, была передана на позиции, куда сложно доставить провизию.

«Отклик, конечно же, положительный. Ребята довольны, всем все вкусно и очень приятно от того, что они получают домашний обед. Они тогда понимают, что их действительно ждут и в них верят», — сказала Мария, жена бойца СВО.

Анастасия, жена бойца с позывным «Лысый», также отправляет очередную партию автоклавированной еды на передовую. Такая еда хранится при комнатной температуре до года, но съедается ребятами, конечно же, гораздо быстрее.

«Большинство бойцов любят плов, а из первых блюд — солянку. И это естественно, ведь она тоже готовится из хороших продуктов — такие же блюда едят мои дети. Я приготовила солянку, налила своим детям и запаковала бойцам», — рассказала Анастасия.

К работе «Пчелок» могут присоединиться все желающие. Помочь можно и в приготовлении, и продуктами. Обращаться можно по телефону: 8(901)039-28-74, а также через телеграмм: @cgggccp.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.