Съемочная группа «Вести.Донецк» чудом выжила при атаке дрона в Горловке

«Режим пытается создать ложный образ цивилизованности для западных спонсоров, одновременно устраняя свидетелей своих злодеяний», — подчеркнул дипломат.

Инцидент произошёл 11 октября в Горловке (ДНР), когда украинский БПЛА атаковал автомобиль съёмочной группы. Благодаря профессионализму водителя, сумевшего избежать прямого попадания, журналисты остались живы. Взрывной волной были контужены оператор и водитель, последний в настоящее время проходит амбулаторное лечение.

Это уже седьмой случай за последний месяц, когда российские журналисты становятся мишенями в зоне СВО. Ранее под обстрелы попадали корреспонденты ведущих федеральных СМИ. Эксперты расценивают такие атаки как попытку установить информационную блокаду вокруг событий в Донбассе.