Семье бойца СВО в Татарстане отказали в выплате

Жене контрактника, служащего на Донецком направлении, отказали в единовременной выплате на двоих детей из-за расхождений в документах. Проблема связана с отсутствием отчества в виде на жительство военнослужащего, сообщает RT .

42-летний Виталий Тазитдинов переехал из Казахстана в Казань в 2022 году вместе с супругой и тремя детьми. В феврале 2026 года он подписал контракт с Минобороны РФ и сейчас служит рядовым на Донецком направлении.

После его отправки в зону СВО супруга Ирина обратилась за единовременной выплатой на 12-летнюю дочь и семилетнего сына по постановлению кабинета министров Татарстана №1427 от 07.11.2023. Однако в выплате отказали из-за «противоречий в документах».

В казахстанских свидетельствах о рождении детей отец указан как Виталий Рафаэльевич Тазитдинов, а в российском виде на жительство и военном билете — без отчества. Документы оформлялись на основании загранпаспорта Казахстана, где отчество не указывается. В соцзащите сочли, что речь идет о разных людях.

«Боец не должен быть чужим для страны», — заявила Ирина.

В Минтруде Татарстана семье рекомендовали подтвердить родство через суд. В Минтруде России пояснили, что порядок назначения региональных выплат определяют власти субъекта. RT направил запросы в федеральные ведомства и прокуратуру Татарстана с просьбой содействовать семье.

