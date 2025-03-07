Семье бойца СВО дали первый в Подольске сертификат на 300 тыс за рождение 3 ребенка

В семье участника спецоперации из Подольска родился сын, который стал третьим ребенком. Молодая мама получила подарки для новорожденного, а также первый в Подольске сертификат на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии Международного женского дня из подольского роддома выписали жену бойца СВО, Ростиславу Романову с маленьким Сережей. Малыш стал третьим ребенком в семье, где уже подрастают две дочки. Глава семьи приедет в Подольск, чтобы обнять родных и впервые взять на руки сына.

«Чувствуем себя прекрасно и счастливы, что папа уже в пути к нам. Сначала думали назвать Савелием, но потом решили: пусть будет Сергей Сергеевич. Это наше семейное имя — так зовут и моего отца, и мужа», — сказала Романова.

Эта новая мера поддержки введена в Подмосковье с 1 января 2025 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Теперь при рождении третьего и последующих детей семьи будут получать единовременную выплату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.